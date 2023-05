Italiener sørgede for hjemmesejr i Giroen efter kaosstyrt

En ellers udramatisk Giro d’Italia-etape fik en hæsblæsende afslutning, da et styrt skar feltet over i to på de sidste kilometer.

Det gik ud over danske Mads Pedersen, der ellers var favorit til at vinde 2. etape, men ikke kom med i kampen om sejren.

I stedet sørgede Bahrain-Victorious’ Jonathan Milan for en hjemmesejr, da han var hurtigst på opløbsstrækningen i San Salvo efter 202 kilometer.