»Jeg vandt Tour de France, da muligheden endelig dukkede op. To gange havde jeg været tæt på med mine fjerdepladser i klassementet. Det her var åbenbart bare det rette tidspunkt. Jeg har aldrig tænkt over, om det ville have været bedre at vinde, da jeg var yngre. Det vigtigste er, at det lykkedes.

Når du har vundet, begynder alle at kigge mod dig. Tale om dig. Det er selvfølgelig med til at øge presset. Men det er mest en god ting. Det er et bevis på, at du har udført en stor bedrift. Når det er lykkedes en gang før, tror du mere på, at det kan ske igen. Det giver selvtillid og en ro i kroppen.