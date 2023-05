»Denne sejr betyder virkelig meget for mig. Det er lang tid siden, at jeg senest vandt. Det er en virkelig stor sejr for mig,« udtalte Søren Kragh Andersen i vinderinterviewet.

Fynboen har ikke vundet siden 2020, der var hans hidtil mest succesfulde sæson med bl.a. to etapesejre i Tour de France. Nu er han nået op på ni professionelle sejre.

Søren Kragh Andersen var en del af et udbrud med 10 ryttere, der kæmpede for at holde det jagtende felt bag sig gennem det meste af dagen. Danskeren indledte spurten fra spids og vandt foran Patrick Konrad fra Bora-Hansgrohe.