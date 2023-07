»Det skulle de så drikke et par timer før prologen i Tour de France 2012. Fabian Cancellara var ikke specielt vild med det. Jeg gik ind i holdbussen for at sikre mig, at de drak det hele. Jeg var ikke stået op klokken fire for at juice noget, de bare kastede væk. ”Nu drikker I det fandeme, drenge,” sagde jeg. Efter etapen kom Fabian gående i sin gule trøje. Da han nåede hen til vores hotel, råbte han op mod mig: ”It was your fucking juice, Kim!”. Og jeg var bare sådan ”yeah!”. Total eufori, ikke? Hans sejr havde sikkert ikke en skid med den juice at gøre, men det var da sødt af ham at sige det.«