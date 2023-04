- Efter sin inflammation i februar er Jakob Fuglsang nu tilbage på cyklen. Hvis alt går godt, får han comeback for os til Ungarn Rundt i maj, skriver holdet.

Den rutinerede dansker kommer derfor ikke til at køre Ardennerklassikerne - Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège - og det ærgrer han sig over.

- Jeg er ekstremt motiveret efter at være kommet tilbage på cyklen. Det er hårdt at have siddet ude så længe, og det er endnu hårdere at vide, at jeg misser Ardennerklassikerne, som er nogle af mine favoritløb.