Sikke en periode at være cykelfan.

Ikke kun for danskerne, som oplever præstationer fra stjerner som Mads Pedersen, der vil blive husket langt ind i fremtiden.

På samme måde bliver det misundelsesværdigt at have været vidne til Tadej Pogacar og andre naturtalenters aftryk på cykelhistorien.

Søndag prægede både danskerne og fænomenerne forårsklassikeren Flandern Rundt, inden en vantro Tadej Pogacar tog sig til hovedet over at have vundet endnu en af sportens fem største endagsløb – de såkaldte ”monumenter” – mens Mads Pedersen endte på podiet med sin tredjeplads.