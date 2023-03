Primoz Roglic ordnede verdensmester og hentede ny sejr

Den belgiske verdensmester var også tættest på at udfordre Roglic på mandagens åbningsetape.

Et tidligt udbrud blev halet ind med under ti kilometer til stregen, og efter en hidsig positionskamp - med blandt andet et grimt styrt i midten af feltet - blev Roglic leveret perfekt.

Evenepoel dukkede op af ingenting på hjulet af Roglic og var ved at katapultere sig selv forrest, men slog hårdt i sit styr som tegn på, at han kun var lige ved og næsten.

Ide Schelling (Bora) blev nummer tre. Frederik Wandahl (Bora) blev bedste dansker på 18.-pladsen.