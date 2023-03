Tour de France får spektakulær afslutning næste år

Næste års udgave af Tour de France får en heftig afslutning.

Mandag har organisationen bag Tour de France afsløret ruterne til de sidste to etaper af verdens største cykelløb i 2024, og der bliver tale om en hård bjergetape og en enkeltstart.

Normalt slutter Tour de France i Paris, men hovedstaden er næste år optaget af OL, og derfor kommer rytterne ikke til at spurte på Champs-Élysées. I stedet bliver den sydfranske by Nice omdrejningspunkt for løbets afslutning.