Roglic stemplede ind i 2023 med første sejr

Boras Lennard Kämna overtager den samlede føring i løbet, mens Roglic er toer seks sekunder efter. Joao Almeida er yderligere to sekunder efter på tredjepladsen.

Flere danskere viste sig tidligt frem på torsdagens etape.

Mads Würtz Schmidt fra Israel-Premier Tech var en del af et femmandsudbrud, som på et tidspunkt havde mere end seks minutter til feltet, men aldrig udgjorde en reel trussel for favoritterne.

Allerede med 60 kilometer til mål af den kuperede etape blev udbryderne hentet, og så stak Mikkel Honoré i stedet næsen kortvarigt frem.