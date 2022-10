Danske baneryttere tog VM-bronze med stærk slutspurt

Her lagde Australien bedst ud. Efter 500 meter havde danskernes modstandere et forspring på lidt under et halvt sekund.

Men australierne havde tilsyneladende lagt lidt for hårdt ud. Langsomt skrumpede føringen ind, og med tre omgange tilbage var Danmark for første gang foran.

Herfra trak danskerne bare fra, så landstræner Casper Jørgensen på sidelinjen allerede kunne begynde at juble, lidt før Lasse Norman og co. krydsede målstregen for sidste gang.

Storbritannien endte med guldet ved at slå Italiens olympiske mestre i finalen.