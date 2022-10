Cykelrytter revser UCI: De er ligeglade med vores sikkerhed

Han fortæller, at det ikke kun var på den sidste etape, at der var problemer. Det var særligt, når rytterne kørte gennem mindre byer, at der gentagne gange var farlige passager.

Den erfarne rytter på 37 år har set lidt af hvert i sin karriere, og han er mildest talt ved at være træt af UCI.

- For mig har UCI mistet al integritet. De viste, at de ikke giver en skid for det. De er ganske enkelt ligeglade med vores sikkerhed.

- UCI bør gøre noget, men jeg kan ikke tage UCI seriøst længere, siger Jos van Emden.

Blandt andre Michael Mørkøv blandede sig i debatten på Twitter.

- Hvem har ansvaret for vores sikkerhed i UCI-løb? UCI, hjælp os venligst, skrev den erfarne dansker, der også tidligere har været på barrikaderne med kritik af sikkerheden i cykelløb.