Til B.T. udtalte Riis, at han syntes, at Jumbo-Visma skærmede Tour-vinderen meget af, og at Vingegaard selv måtte til at få sig noget hår på brystet, da han ikke er 21-22 år længere.

Mandag svarer 25-årige Vingegaard på Riis-kritikken over for Ekstra Bladet.

- Det er jo ikke, fordi jeg ikke har hår på brystet. Jeg synes da, at jeg er blevet meget moden de sidste par år, siger Jonas Vingegaard til avisen.

Tour-vinderen fortæller, at han har haft behov for et hvile ud ovenpå på den store bedrift i Frankrig tilbage i juli.