Frederiksberg afskærer sig fra at blive målby i Danmark Rundt

Det sker som en del af større besparelser i kommunen.

- Det viser, hvordan vi har været rundt i alle kroge af budgettet for at finde penge, og at vi har vendt hver en sten, siger Michael Vindfeldt (S), borgmester i Frederiksberg Kommune, til TV 2 Lorry.

Frederiksberg Kommune sparer 0,3 millioner kroner på driftsudgifter ved at sløjfe samarbejdet.

Men ifølge borgmesteren er det lige så meget DCU’s egne valg, der har ført til bruddet. Løbsarrangørerne gav tidligere på året udtryk for, at endestationen oftere vil komme til at ligge uden for hovedstadsområdet.