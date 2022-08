Skjelmose måtte udgå med knæskade efter styrt i Tyskland

Med en god præstation på sidste etape af Deutschland Tour kunne Mattias Skjelmose have placeret sig på podiet i det samlede klassement for fjerde etapeløb i træk.

I stedet blev etapen lidt af et mareridt for den talentfulde cykelrytter.

Trek skriver i et opslag på Twitter, at Skjelmose styrtede i et sving og pådrog sig en dyb flænge i det ene knæ.