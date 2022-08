Ineos: Bernal har det fint efter styrt og forskrækkelse

Den tidligere vinder af Tour de France og Giro d’Italia skulle ind i en løbsrytme og prøve at sidde i et felt igen, lød det fra ham og holdet.

Bernal har været ude af stand til at køre om kap, efter at han i januar styrtede voldsomt under en træningstur i hjemlandet og brækkede adskillige knogler.

Det krævede flere operationer, og Ineos har oplyst, at Bernal også efter sæsonen skal under kniven igen for at få taget skruer ud af kroppen.

Det første styrt efter comebacket gav da også hans cykelhold en forskrækkelse.

- Man bliver lidt skræmt, når Egan vælter nu. Han har fortsat nogle skruer og jern i kroppen. Så det er lidt skræmmende, siger Gabriel Rasch.

Egan Bernal kom ikke i mål med første gruppe på fredagens etape, men trillede kort efter over stregen.