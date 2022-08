Lastbil forvildede sig ind på løbsrute: Vi kan ikke dække alt

En af dem, der var fanget bag feltet var danmarksmester Alexander Kamp. Han bemærkede lastbilen, da han passerede den.

- Det er selvfølgelig ikke noget, der må ske. Det siger sig selv. Det er sindssygt farligt, siger han.

I situationen nåede han ikke at tænke videre over det.

- Jeg var midt i et cykelløb og så folk, der lå alle steder. Jeg prøvede bare at bevare fokus på at se frem og komme til målstregen, siger han.

Ifølge Jens Kasler er sikkerheden generelt blevet skærpet meget sammenlignet med tidligere udgaver.

- Det er ikke mange år siden, at vi mere eller mindre havde biler på ruten, som blev stoppet, og så kørte vi forbi dem. Vi har lavet en aftale med politiet om, at vi stopper dem meget længere ude, så der er helt tomt for trafik.