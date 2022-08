Dermed annulleres hans samlede sjetteplads i løbet.

I tillæg annulleres også en andenplads på løbets 11. etape. Den fandt sted 13. juli, samme dag som testen af Quintana. Etapen blev i øvrigt vundet af Jonas Vingegaard.

Quintana kan inden for ti dage appellere afgørelsen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), skriver UCI.

Det smertestillende lægemiddel tramadol er ikke præstationsfremmende, men har været på UCI’s forbudte liste siden 2019 for at beskytte rytterne i feltet. Det skyldes, at midlet har en sløvende effekt, hvilket kan kobles til en øget risiko for styrt i feltet.