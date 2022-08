Der var også en tid, før Magnus Cort blev en af de danske cykelhelte med evnen til at skabe minder for sine landsmænd.

»Jeg var for lille til at opleve Bjarne Riis’ sejr i Tour de France ordentligt. Men jeg kan huske, at jeg som knægt rendte rundt i en Telekom-trøje ligesom ham. Det virkede, som om alle fulgte med i de år. Det