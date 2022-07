Statsministeren haster til Paris for at fejre Vingegaard

Vingegaard kan også forvente en royal klapsalve. Kronprins Frederik har nemlig taget turen til Paris for at være med på sidelinjen, når han kører i mål.

- Jonas Vingegaard er ved at skrive dansk sportshistorie, og jeg glæder mig til at hylde ham i Paris i morgen (søndag, red.), skrev kronprinsen lørdag i et opslag på Instagram.

Det er ikke første gang i årets tour, at Vingegaard får opmærksomhed fra Kongehuset.

Fredag overrakte prins Joachim således den gule førertrøje til cykelrytteren fra Glyngøre efter den 19. etape. Også prinsesse Marie, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena var til stede under overrækkelsen.

Årets Tour de France begyndte med en folkefest og tre etaper i Danmark.