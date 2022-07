Brian Holm om Vingegaard: Det er Eddy Merckx-agtigt

Brian Holm peger på, at Tadej Pogacar nok har kørt lidt for mange løb i foråret, og at han måske ikke fået de nødvendige pauser. Og at sloveneren måske har følt sig lidt for usårlig i Tour-sammenhæng, efter at han vandt i både 2020 og 2021.

Men uanset hvad er Brian Holm imponeret over Jumbo-Visma-holdets kørsel i Touren, hvor Jonas Vingegaard vinder den gule førertrøje og den prikkede bjergtrøje, mens Wout van Aert vinder den grønne pointtrøje.