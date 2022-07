Jonas Vingegaard bliver hyldet på Rådhuset og i Tivoli onsdag

Nu giver vi mulighed for, at rytterne og de mange tusind cykelglade danskere kan ønske hinanden tak for Touren i en festlig ramme i Tivoli, siger administrerende direktør i Tivoli, Susanne Mørch Koch.

Lørdag har Jonas Vingegaard forsvaret den gule førertrøje ved den 40,7 kilometer lange enkeltstart til Rocamadour som næsthurtigste mand.

Søndag gælder det sidste og 21. etape til Champs-Élysées i Paris. Den er dog ren paradekørsel og ikke beregnet til at lave forskel i det samlede regnskab.