- Det spørgsmål får mig til at le. Vi arbejder meget hårdt for det her. Man kan aldrig vinde for meget. Der er ingen hold, der har bedt os om at få en sejr, og jeg ville aldrig selv bede andre hold om det, siger Laporte.

Laporte blev en noget overraskende vinder af 19. etape, da han lykkedes med en perfekt timet eksplosion på den sidste kilometer mod målstregen i Cahors.

Dermed sørgede han endelig for en ny fransk sejr, 39 etaper efter at Julian Alaphilippe hentede den seneste.

- Det er den smukkeste dag i min karriere. Jeg glemmer ikke min etapesejr i Paris-Nice, men Tour de France er og bliver Tour de France.