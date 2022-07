De danske Tour-ryttere har slået en årtier gammel rekord

Og lad os så bare lige for blot et kort øjeblik tage for givet, at Jonas Vingegaard holder den gule førertrøje til Paris.

I så fald vil Danmark opleve den mest succesfulde Tour nogensinde.

For den titel må trods en enkelt etapesejr mere i år stadig tilfalde 1996. For udover de tre etapesejre var det naturligvis også året, hvor Bjarne Riis vandt løbet sammenlagt - dog som bekendt ikke kun på ren pasta og kildevand.

Vinder Jonas Vingegaard klassementet, vil årets Tour de France dog matche en samlet sejr og dertil indeholde en etapesejr mere og Jonas Vingegaards bjergtrøje, men vil også inkludere en Tour-start i Danmark samt Magnus Corts uge i den prikkede bjergtrøje.