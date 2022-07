Og senere, da Brandon McNulty havde overtaget Bjergs føringsarbejde, måtte Thomas selv give fortabt.

- Jeg følte mig ikke helt ovenpå pedalerne, som jeg har gjort tidligere i løbet.

- Jeg besluttede at vente på gruppen bagved i stedet for at ”gå i rødt” for at nå op til førergruppen med risiko for at eksplodere og tabe endnu mere tid, siger Thomas.