Fuglsang: Jeg har ikke noget at vinde ved at hænge på

Det er en skuffet Jakob Fuglsang, der mandag rejser hjem fra Tour de France.

Danskeren styrtede på søndagens etape og pådrog sig blandt andet et brækket ribben, hvilket altså har ført til, at Fuglsang har trukket sig fra verdens største cykelløb.

- Jeg har før prøvet at køre med et brækket ribben og kæmpe mig igennem det hele vejen til afslutningen. Men i dette tilfælde ved jeg, at jeg ikke har noget at vinde ved at prøve at hænge på, siger Fuglsang på Israel-Premier Tech-holdets hjemmeside.