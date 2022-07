Sportsdirektør trods skuffelse: Afskriv ikke Fuglsang

- Vi kan stadig både håbe og tro på, at Jakob kan vinde en etape her. De tegn så jeg allerede i Schweiz Rundt. Formen er virkelig god. Det er bare om at blive ved. Og det kommer vi til, siger Nicki Sørensen.

Humøret var ellers ikke det bedste på holdet efter lørdagens etape. Ikke blot Fuglsang, men også Michael Woods og Krists Neilands var med i det originale 23 mand store udbrud.

Men ingen af dem kom til at spille en rolle, da etapen skulle afgøres.

- Det er nok ikke løgn at sige, at det kunne have været anderledes rent taktisk. Og så manglede benene åbenbart til sidst, konstaterer Nicki Sørensen.