Mens afslutningen på lørdagens etape til flyvepladsen i Mende formentlig er for stejl og eksplosiv til ryttere af Mads Pedersens type, skal man ikke udelukke, at han allerede søndag får en ny chance for at føre sig frem blandt de hurtigste.

Kim Andersen ser i hvert fald muligheder i 15. etape til Carcassonne - målbyen, hvor Magnus Cort i 2018 brød ni års dansk dødvande med en sejr efter udbrud.

- Sådan som sprinterholdene kørte i dag (fredag), så tror jeg, at Carcassonne ender i en massespurt. Og når Mads har de ben, som han har nu, så vil jeg mene, at han kan være med der, siger Kim Andersen.