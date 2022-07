Riis kalder Vingegaard-triumf for et mesterstykke

- Det var sgu et mesterstykke, han lavede, siger Bjarne Riis til TV 2 Sport.

- Der er ikke så meget at sige til det. Det, Vingegaard gjorde i dag (onsdag, red.), var så sublimt og smukt. Det var helt vildt. Vingegaard er bare den stærkeste rytter i Touren lige nu.

Tour-vinderen fra 1996 påpeger desuden, at Pogacar lavede flere fejl undervejs på 11. etape.

Riis mener, at Pogacar skulle have ladet Vingegaards holdkammerat Primoz Roglic stikke af i stedet for danskeren, mens Pogacar samtidig skulle have ventet på sine holdkammerater, der kunne have hjulpet ham ud af den angrebsivrige Jumbo-Visma-sandwich.