Dansker er udgået af Tour de France

Cykelrytteren Kasper Asgreen stiller ikke til start på søndagens 9. etape af årets Tour de France.

Det oplyser hans hold, Quick-Step, på Twitter.

Asgreen døjer med smerter i venstre knæ efter sit styrt i Schweiz Rundt, og der er ikke den bedring, som man havde håbet på.

- Derfor har den medicinske stab besluttet, at han skal stoppe for ikke at bringe anden halvdel af sæsonen i fare, lyder det fra holdet.