- Man kan ikke sige tillykke, synes jeg. Men man kan godt sige: ”Godt kørt”. Det er en flot placering, men når man er så tæt på, vil man også gerne vinde, siger Andreas Kron.

På den seje stigning op mod stadion i Lausanne blev det endnu en powerfinale mellem eksplosive ryttere. Her var kun vinderen, Wout van Aert, Michael Matthews og Tadej Pogacar bedre en den 24-årige dansker.

- Det er et godt selskab at blive nummer fire i, og det byder på muligheder i de kommende to uger.

- Det går op og ned. I går (fredag, red.) var det lidt tungt, men i dag var det godt igen. Det er ikke hver dag, man har chancen for at vinde i Touren. Men nu gav jeg det et skud.