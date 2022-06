Tour-vinders hold ramt af corona: Trentin er ude før start

Det var Merijn Zeeman, som er sportsdirektør på cykelholdet, der afleverede en positiv test, inden han var kommet til København.

Foruden Vingegaard tæller Jumbo-Visma prominente navne som Primoz Roglic og Wout van Aert.

Zeeman skrev på Twitter, at han er smittet med corona, og at han derfor holder sig væk fra rytterne. Han håber på at kunne slutte sig til holdet hurtigt.

Roglic og Vingegaard er blandt favoritterne til det samlede klassement, og Jumbo-Visma er vurderet til at være et af de stærkeste hold i feltet.

Flere ryttere og hold har onsdag løbende offentliggjort en del negative testresultater, og det er der en naturlig årsag til.

Der er nemlig en regel om, at alle 176 Tour-ryttere skal fremvise en negativ coronatest, to dage før løbet starter.