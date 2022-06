Bjarne Riis ærgrer sig over manglende Tour-invitation

Når Tour de France-starten - Grand Départ - løber af stablen i København fredag, bliver det uden nogle af fortidens store danske cykelkoryfæer.

Blandt andre kommer Bjarne Riis ikke til at promovere eller agere ansigt på den historiske start. Det er han skuffet over.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over ikke at være med. Det havde jeg håbet på. Sådan skulle det desværre ikke være. That’s life. Mere har jeg ikke at sige til det, siger Riis til TV 2 Sport.