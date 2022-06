Sportsdirektør på Vingegaards hold har fået corona

Tirsdag blev et andet danskerhold Quick-Step ramt af corona. Den belgiske rytter Tim Declercq afleverede ved ankomsten i Københavns Lufthavn en positiv test. Det bekræftede holdets pressechef over for Ekstra Bladet.

Det kom også frem tirsdag, at Den Internationale Cykelunion (UCI) har opdateret coronareglerne for grand tour-løb, som Tour de France hører under. Det oplyste UCI på sin hjemmeside.

Mest bemærkelsesværdigt er en mulighed for løbsarrangører til at smide et helt hold ud, hvis mindst to ryttere inden for syv dage blev testet positiv for coronavirus, fjernet.

Til gengæld er en regel om, at alle 176 Tour-ryttere skal fremvise en negativ coronatest, to dage før løbet starter, fastholdt.