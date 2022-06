Christopher Juul-Jensen er klar til sit femte Tour de France

- Vores stab har arbejdet hårdt over de seneste måneder på at udvælge et velafbalanceret hold, som er klar til at kæmpe for etapesejre, som er hovedmålet i år, siger teamchef Brent Copeland.

Han ser frem til, at Tour de France bliver indledt i Christopher Juul-Jensens hjemland.

- Med Grand Depart i Danmark er jeg sikker på, at det bliver en mindeværdig udgav, siger han.

Christopher Juul-Jensen har allerede kørt én grand tour i år. I maj var han således på holdet til Giro d’Italia.