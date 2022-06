Småskadet Asgreen melder fra til landevejs-DM

Der bliver ingen forsvarende mester blandt deltagerne, når landets bedste landevejsryttere torsdag dyster om DM-titlen i enkeltstart.

Tempospecialisten Kasper Asgreen bekræfter over for feltet.dk, at han grundet småskavanker efter sit styrt i Schweiz Rundt har meldt afbud til DM - også søndagens linjeløb.

Den 27-årige koldingenser pådrog sig et dybt sår på knæet ved styrtet, som altså endnu ikke er helet nok til, at han kan køre DM.