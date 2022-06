Maveonde holder Cecilie Uttrup væk fra DM-enkeltstart

- Cecilie Uttrup Ludwig havde glædet sig, men et maveonde sætter desværre en kæp i hjulet, skriver unionen.

Tre gange tidligere i karrieren har Cecilie Uttrup Ludwig vundet DM i enkeltstart. Det gjorde hun tre gange i træk - i årene 2016, 2017 og 2018.

Sidste år stillede hun også op i Give og blev ved den lejlighed nummer tre. Emma Norsgaard vandt og er dermed forsvarende mester i disciplinen.

Cecilie Uttrup Ludwig satser stadig på at blive klar til søndagens landevejsløb.

- Efter konsultation med sin læge vælger Cecilie, der var regnet som en af favoritterne, at springe enkeltstarten over og i stedet koncentrere sig om at komme til hægterne, så hun kan stå klar, når linjeløbet for kvinder afvikles, oplyser DCU.