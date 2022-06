Fuglsang lever med risikoen for Tour de France-afbud

- Jeg er godt klar, at det kan være, jeg ikke kommer til start, siger Jakob Fuglsang til TV 2 Sport.

- Vi får at se, når vi er færdige med Schweiz Rundt, og hvad der sker de efterfølgende dage. Om jeg også får symptomer, eller hvad der kommer til at ske. Der er ikke så meget andet at gøre ved det.

- Men det vil selvfølgelig være megaærgerligt. Forhåbentlig har jeg taget min portion af corona og vaccine, og hvad der ellers har holdt mig tilbage. Så jeg krydser fingre, siger Jakob Fuglsang.

Et hav af ryttere har allerede inden lørdagens etape forladt Schweiz Rundt, og endnu flere trækker sig løbende.