Fuglsang forsvarede førertrøje efter tysk etapetriumf

Det store udbrud havde i løbet af etapen og over første stigning uden for kategori et forholdsvist stor hul til feltet.

Mere end seks minutter havde udbruddet, hvor ingen alvorlige trusler til klassementet sad med. Op ad den sidste stigning, Moosalp, blev det dog sprængt til atomer.

Etapevinderen Denz sad længe i en duo forrest, men fik siden selskab af andre, der arbejdede sig tilbage efter at være blevet sat.

Clément Champoussin (AG2R) var umiddelbar stærkest, da fem mand til sidst spurtede om sejren, men Denz pressede sig akkurat foran.

Han indså dog først efter et par minutter, at han rent faktisk vandt foran Champoussin og sikrede sig karrierens hidtil største sejr.