Fuglsang missede etapesejr i Schweiz Rundt

Vlasov overtager løbets førertrøje og har seks sekunder ned til Fuglsang, som dermed bejler til den samlede sejr før to bjergetaper og en enkeltstart.

- Hvis jeg er godt kørende, så skal de andre ikke for nemt igennem. Så skal jeg forsøge at udnytte i weekenden, at de måske er trætte. Så må vi se, om det lykkes, siger Fuglsang til TV 2.

Andreas Kron fra Lotto Soudal-holdet sad også længe med i favoritfeltet, men måtte slippe, da det skulle afgøres.

Han kæmpede sig dog i mål som nummer 11 og begrænsede sit tidstab til ni sekunder. Han falder dermed tilbage fra anden- til fjerdepladsen i klassementet, hvor han har 14 sekunder op til Vlasov.