Vingegaard: Tror jeg har god chance for at vinde Touren

Men efter sidste års samlede andenplads tror Vingegaard på, at det er muligt at slå Pogacar. Undervejs kørte danskeren fra sloveneren på et af de mest ikoniske bjerge.

- Det, der virkelig startede min tro på det (at vinde Touren, red.), var, at jeg var i stand til at sætte Pogacar på Mont Ventoux sidste år. Med den udvikling, jeg har haft i år, og ud fra hvordan det går indtil videre, så kan meget ske i Tour de France.

- Jeg skal bare gøre mit bedste, holdet skal gøre sit bedste, så må vi se, hvad resultatet bliver, lyder det fra Vingegaard.