Med mindre end tre uger til Tour de France ser Jumbo-Visma ud til at blive en hård nød at knække.

Klassementshåbene Primoz Roglic og Jonas Vingegaard viste sig endnu en gang som feltets stærkeste klatrere på 8. etape af Critérium du Dauphiné, som danskeren vandt, mens Roglic sikrede sig den samlede sejr.

De to kørte over målstregen på Plateau de Salaison med hinanden i hænderne, men danskeren var lige et par centimeter foran. Formentlig helt efter planen.