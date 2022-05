Giro-vinder følger i legendariske fodspor efter møgår

Hindley og Tour de France-vinderen Evans er de eneste australiere, der har stået øverst på podiet i et af verdens tre største etapeløb.

- Det er helt utroligt. Jeg er meget stolt over at være australier og glad for at tage titlen med hjem, siger han i sit vinderinterview.

Der var store forventninger til den dygtige klatrer, efter at han lidt ud af det blå leverede en toppræstation i Giroen, men den efterfølgende sæson levede op til klichéen om den svære toer.

Sygdom spolerede hans Giro d’Italia, og han endte med at trække sig efter 13 etaper. Hele sæsonen gik uden en eneste Hindley-sejr, og han har siden fortalt, at han havde brug for at vise over for sig selv, at der ikke var tale om en enlig svale.