01/07/2022 KL. 10:00

Kærestens opsange er med til at give Jonas Vingegaard succes: »Du har valgt en lidesport! Så vær den bedste til at lide i dag – det skal nok gå«

Forventningerne har aldrig været større til Jonas Vingegaard, der kan køre sig på Tour de France-podiet for andet år i træk. Presset har tidligere sat gang i et lammende tankespind, som kun hans kæreste har kunnet hjælpe ham ud af. Her fortæller hun og cykelstjernen om, hvordan de sammen får fjernet den evige frygt, så nordjyden kan fokusere på at vinde verdens største cykelløb.