Pedersen udgik i Paris-Roubaix: Det var en skoddag

Hollænderen, der kører for Ineos, kørte solo de sidste cirka 20 kilometer og tog karrierens største sejr på velodromen i Roubaix.

- Jeg fattede det ikke, da jeg kom ind på velodromen. Jeg kiggede over på den anden side af banen for at se, om der kom andre, men det var bare mig, siger van Baarle efter sejren ifølge Reuters.

Wout van Aert, der kørte sit første løb efter at have været ramt af coronavirus, vandt spurten om andenpladsen foran Stefan Küng.

Mathias Norsgaard Jørgensen endte som bedste dansker på en 29.-plads, men han var langt fra tilfreds med det ellers godkendte resultat.

Han prøvede flere gange at komme væk i et udbrud, men måtte give fortabt. Efter en punktering fik han - efter eget udsagn - en cykel af sit hold, som tilsyneladende ikke skulle bruges til at køre Paris-Roubaix på, hvilket førte til endnu et cykelskift.