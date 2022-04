Ud af kaosset opstod der en lille frontgruppe, hvor Milano-Sanremo-vinderen Matej Mohoric en overgang havde selskab af Casper Pedersen og et par andre ryttere. Bag dem var de to felter smeltet sammen, så de store navne var samlet.

Mohoric-gruppen var oppe på at have to minutters forspring, men det blev langsomt mindre og mindre, og efter en punktering blev Mohoric opslugt af favoritgruppen, der med cirka 40 kilometer tilbage var nede på cirka ti mand. Her blev løbet nu for alvor blev givet frit.

Det endte altså med, at Dylan van Baarle tog sejren.

Hollænderen, der blev nummer to i Flandern Rundt for nylig, kørte væk fra en kvartet, der blandt andre bestod af Matej Mohoric, og blev altså ikke set igen af de andre. Sejren var van Baarles blot sjette i karrieren.