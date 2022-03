Hollandsk fænomen scorede tiltrængt triumf i Flandern-optakt

Samtidig kan han glæde sig over, at han tilsyneladende er ved at være kommet sig over den rygskade, der har plaget ham siden OL i Tokyo.

Van der Poel og Benoot var del af en gruppe på otte mand, der havde skilt sig ud og skabte et vildt ræs i de sidste ti kilometer.

Specielt belgieren Victor Campenaerts forsøgte igen og igen at køre solo med sine velkendte evner fra enkeltstarterne.

Det afgørende angreb stod Benoot dog for halvanden kilometer fra målstregen. Han fik følgeskab af van der Poel, og ingen af de øvrige kunne følge med duoen.