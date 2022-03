Efterhånden blev Biniam Girmay grebet af den passion for cykling, som befolkningen i Eritrea har i almindelighed og hans far i særdeleshed.

Som 13-årig begyndte han at stille op til løb, og efterhånden blev talentet så stort, at det blev bemærket på World Cycling Centre (WCC) i Schweiz. Centret er finansieret af den internationale cykelunion (UCI) for at hjælpe ryttere fra lande, hvor forbundene ikke har de nødvendige midler til at støtte deres sport, frem.

Som junior var han en af den eneste, der formåede at slå den jævnaldrende Remco Evenepoel, der vandt 20 ud af de 30 løb, som belgieren stillede op det år.

Alligevel var det svært for eritreeren at få en kontrakt hos et af Worldtour-holdene.