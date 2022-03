UCI bandlyser russiske cykelhold - russere på andre hold går fri

- Beslutningen om ikke at indføre et generelt forbud mod russiske og hviderussiske atleter ved alle internationale begivenheder er baseret på at opnå en balance mellem alle interesser, skriver UCI på sin hjemmeside.

- Det er især et spørgsmål om at tage hensyn til de pågældende ryttere og holds kontraktmæssige rettigheder og ikke uretfærdigt at straffe hold, der ikke er russiske eller hviderussiske, lyder det.

Rytterne må dog ikke køre under russisk flag, og de nationale mesterskabstrøjer fra de to nationer forsvinder fra feltet.