Belgisk stjerne knuste konkurrenter i brostenspremiere

Med 13 kilometer til mål stak Jumbo-Visma-rytteren af, og selv om de øvrige favoritter faktisk lykkedes med at organisere forfølgelsen, kunne de intet stille op.

Det gjorde til gengæld løbets fjerde dansker, Morten Hulgaard, som kører for det norske hold Uno-X.

Wout van Aert havde så meget drev i pedalerne, at han stille og roligt udvidede sit forspring, inden han strakte armene i vejret, da han passerede målstregen.

På fem kilometer lukkede de det sidste hul op til morgenudbruddet og buldrede forbi i et højt tempo. Kasper Asgreen satte sig i front af feltet og indledte jagten.

Sammen med udbrydergruppen, som kom til at variere en smule i størrelse, fik Hulgaard dog ikke nogen stor betydning for løbets afgørelse.

Han var med i det udbrud, der fik lov at slippe væk tidligt på de godt 204 kilometer. Forude ventede blandt andet brostensstykker og korte, skrappe stigninger.

Med 21 kilometer til mål gik Tiesj Benoot til angreb, men han blev hentet af det, der igen var blevet et samlet felt - og så lavede Wout van Aert det afgørende stik.

13 kilometer fra målstregen rykkede det belgiske monster væk. Stærke Matej Mohoric (Bahrain) forsøgte at hale belgieren ind for at hjælpe sin holdkammerat Sonny Colbrelli til sejr, men alt håb var ude.