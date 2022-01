Tour de France får hård start i Baskerlandet i 2023

Det bliver et hårdt udlæg for rytterne i 2023-udgaven af Tour de France. Det afslører løbsdirektør Christian Prudhomme i den spanske by Vitoria onsdag.

Touren, der sættes i gang i den spanske region Baskerlandet, indledes med en række hårde og kuperede etaper, fortæller Prudhomme.

Starten i Bilbao 1. juli var allerede annonceret, men onsdag blev det også afsløret, at etapen også får mål i Bilbao og kommer til at strække sig over 185 kilometer.